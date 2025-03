Matze Rossi ist eine feste Größe in der deutschen Indie- und Singer-Songwriter-Szene und vor allem für seine ehrlichen, handgemachten Lieder bekannt. "Meine Songs handeln von den kleinen und großen Momenten, die uns alle bewegen – von Freundschaft, Liebe, Verlust und der Suche nach dem, was wirklich zählt", sagt er selbst. Er mache Musik, um Menschen zu berühren und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind in ihren Gedanken und Gefühlen. Dass ihm das auch mit seinem neuen Album "WUNDER.punkt" gelingt, wird er live im AJZ Chemnitz beweisen.

Bildrechte: IMAGO/Peter Schickert

Mehr Informationen zum Konzert Mittwoch, 5. März 2025, 20 Uhr



AJZ Talsperre

Chemnitztalstr. 54

09114 Chemnitz

Milliarden sind – auch wenn der Bandname anderes vermuten ließe – gar nicht viele, sondern nur zwei Musiker: Ben Hartmann und Johannes Aue. Dennoch ist der Name bei der Berliner Indie-Deutschrock-Band Programm. Denn ihre Songs sind irgendwo zwischen Börsencrash und Megagehältern, zwischen Insolvenz und neuen Chancen, zwischen Kommerz, Kultur und Kunst anzusiedeln. Kantige deutsche Lyrics prallen auf eingängige Harmonien und einen rebellischen Punk-Spirit. Dass ihr neues Album "Lotto" heißt, hat dann auch weniger mit Geld zu tun als vielmehr mit der Sehnsucht nach dem Ungewissen. Denn Milliarden wissen: Die "richtigen" Zahlen von heute sind die "falschen" von morgen.

Bildrechte: Universal / Peter Kaaden

Mehr Informationen zum Konzert Freitag, 7. März 2025, 20 Uhr



Atomino

Annaberger Str. 73

09111 Chemnitz

Die Band Rauchen zu beschreiben, ist nicht ganz einfach. Was unter anderem daran liegt, dass man ihre Texte in den ein- bis zweiminütigen Songs oft kaum versteht. Ihre Musik ist laut und krachig und klingt wie ein beherztes Eindreschen mit dem Baseballschläger auf Spießigkeit und Deutschtümelei. Ansonsten bleibt zu sagen: Rauchen ist eine seit 2017 aktive Hardcore-Punk-Band aus Hamburg und besteht aus Nadine (Gesang), Sabi (Gitarre), Philo (Gitarre), Fritz (Bass) und Fritz (Schlagzeug). Am Ende des Tages bleibt der Genuss eines Rauchen-Konzerts letztlich wie das Rauchen selbst: dreckig und ungesund, aber eben auch nicht frei von einem gewissen Reiz.

Bildrechte: Christoph Eisenmenger

Mehr Informationen zum Konzert Samstag, 15. März 2025, 19:30 Uhr

(zusammen mit Jota und Black Molar)



AJZ Talsperre

Chemnitztalstr. 54

09114 Chemnitz

Nicht alle können ihre Tour mit dem Satz "Ein Song von jedem Album" ankündigen. Dota kann das, schließlich hat sie in ihrem 20-jährigen Bandbestehen schon sage und schreibe 16 Alben veröffentlicht. Anfangs machte sie noch Straßenmusik als "Kleingeldprinzessin" und mit den "Stadtpiraten", inzwischen heißt ihre Band so wie der Spitzname der Sängerin Dorothea Kehr: Dota. Dabei ist sich die Berliner Liedermacherin stets treu geblieben. Gemeinsam mit ihrer Band sucht sie den Dialog und konfrontiert sich auch gerne mit der eigenen Ratlosigkeit, nimmt sich selbst auf die Schippe und vor allem bei all der Ernsthaftigkeit niemals zu ernst.

Bildrechte: IMAGO / opokupix