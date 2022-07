Der musikalische Fokus des Labels wurde durch eine Nacht in West-Berlin definiert – und zwar durch das legendäre Konzert von Nirvana im West-Berliner Club Ecstasy am 11. November 1989. Neben "Kunstkrach" nahmen Zinsik daraufhin auch härtere Gitarrenmusik mit in den Katalog auf. An die behördliche Anmeldung im Sommer 1990 erinnert sich Zinsik eher mit Belustigung, denn "niemand wusste, was ich eigentlich wollte". Schlussendlich konnte er das Gewerbeamt Karl-Marx-Stadt aber mit einem Schein zur "Gründung eines unabhängigen Kassetten-Labels für junge DDR-Bands" verlassen. Mit der offiziellen Anmeldung kam auch Karsten Zimalla ins Label, der bis 1992 Co-Manager von Noiseworks war.