Indie-Folk, Blues, Jazz, Folk & Singer-Songwriter Chemnitz, Mittweida, Zwönitz: Welche Konzerte lohnen sich im Juni?

In Chemnitz, Mittweida und Zwönitz können Sie im Juni 2022 interessante Konzerte besuchen. Zum Beispiel auf der Fête de la Musique in Mittweida oder in der Brauerei Zwönitz. Andere Veranstaltungen entführen Sie ins Wasserschloss Klaffenbach oder in die Jugendstil-Villa Esche. Was gefällt Ihnen: Blues, Jazz, Folk oder eher Singer-Songwriter? Wählen Sie aus, es spielen Deen & Blumenstein, Thomas Stelzer, das Pulsar Trio, Alina Dalsegno, Jante, Weltwärts, Paula Linke und Element of Crime.