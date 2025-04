Sechster Umzug des Atomino

Es ist allerdings nicht so, dass Chemnitz mit einem Durchschnittsalter von 47 Jahren (zum Vergleich Leipzig: 41,7) eine besonders musik- und jugendfreundliche Stadt ist. Das zeigt auch die Geschichte des Atomino. Ein Klub, der seit über 20 Jahren Raum für Konzerte, Tanzpartys, Lesungen und skurrile Formate gibt und in Kraftklub-Songs besungen wird, musste bereits zum sechsten Mal umziehen – oft auch wegen Lärmbeschwerden der Anwohnerinnen und Anwohner. Aus der Innenstadt zog der Club in eine alte Fabrikhalle auf dem Firmengelände der Wirkmaschinenfabrik im Stadtteil Altchemnitz. Im Herbst 2023 konnte nach mehr als drei Jahren Bauzeit Eröffnung gefeiert werden.

Bildrechte: MDR/Dany Striese

Proberäume werden knapp

Das ist auch für die Musikszene der Stadt zu hoffen, denn wenn man in den letzten Monaten in den Konzertkalender der Stadt guckt, passierte für eine 250.000-Einwohner-Stadt in Sachen Pop und Rock eher wenig. Es gibt nur wenige Termine und Orte, wo Musikbegeisterte abends hingehen können. Vielleicht machen deswegen so viele junge Menschen hier selbst Musik? Dabei wird auch die Proberaumsituation zunehmend schwieriger, obwohl es in Chemnitz noch mehr Freiraum und Leerstand gibt als in Dresden und Leipzig. Die Nachfrage ist meist viel höher, als es Räume gibt. Aus diesem Grund wurde die ehemalige Karl-Liebknecht-Schule zum Musikkombinat mit Raum für Musik- und Kunstschaffende sowie Kreativwirtschaftlerinnen und -wirtschaftler umgestaltet. Allerdings sei auch hier mittlerweile jeder Raum mitunter mehrfach belegt, heißt es beim Bandbüro Chemnitz, einem gemeinnützigen Verein der lokalen Kultur- und Musikszene.

Bildrechte: imago images/Rainer Weisflog

Mehr Fördermöglichkeiten gefordert

"Ebenso fehlt es in Sachsen und somit auch in Chemnitz aktuell an ausreichend Fördermöglichkeiten, welche sich explizit an alle Bereiche der Popkultur richten", sagt Alexandra Pagel. Das Ziel von Kreatives Sachsen sei daher, momentan temporäre Förderangebote zu verfestigen und langfristig in einer zentralen Anlaufstelle für Sachsen auszubauen.

Chemnitz ist ein sehr gutes Beispiel für das hohe Potenzial der Sächsischen Populärmusikszene welche durch eine gute Vernetzung etwas erreichen kann. Alexandra Pagel, Kreatives Sachsen

Gleichzeitig zeige dies aber laut Pagel auch, dass es eine solche Unterstützung braucht, um das vorhandene Potenzial weiter zu fördern.

Dass Chemnitz 2025 Kulturhautstadt wird, wird auch die Musikszene beeinflussen. Viele neue Projekte entstehen gerade erst – wie zum Beispiel die Stellen des Nachtbürgermeisters, also jemanden, der sich um die Belange aller Menschen kümmert, die mit dem Chemnitzer Nachtleben zu tun haben. Und da gibt es auf jeden Fall einige.