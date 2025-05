Suzi Quatro ist eine Pionierin. Als eine der ersten Frauen im männerdominierten Rockbusiness hat sich die Detroiterin nicht nur mit ihrer markanten Stimme und dem kraftvollen Bassspiel einen festen Platz in der Musikgeschichte gesichert, sondern auch als Role Model Generationen von Musikerinnen beeinflusst. Mit Klassikern wie "Can the Can", "If You Can’t Give Me Love" oder "Devil Gate Drive" prägte sie einen Sound zwischen Glam Rock, rebellischem Spirit und eingängigen Hooklines. Dabei ist Quatro nie zur bloßen Retro-Figur erstarrt, sondern zeigt, dass man auch mit über 70 Jahren noch eine mitreißende Live-Show hinlegen kann.

Bildrechte: Imago/FUNKE Foto Services

Mehr Informationen zum Konzert Samstag, 7. Juni 2025, 20 Uhr



Wasserschloss Klaffenbach

Wasserschloßweg 6

09123 Chemnitz

Kurze Anekdote an dieser Stelle: Als Team Scheisse vor drei Jahren beim Immergut-Festival spielten und das Publikum komplett ausrastete, wild herumsprang und alle mitsangen, rief auch ich die Zeilen ihres damaligen Punk-Hits "Karstadtdetektiv" mit: "Ihr könnt klau'n, was ihr wollt, ich werd' niemanden verraten. Alles, was ich will, ist ein'n Freund" und eine mir völlig fremde Person nahm mich in den Arm. Inzwischen ist die Bremer Punkband ein Riesen-Ding, die meisten ihrer Konzerte in immer größeren Hallen sind ausverkauft und im "Neo Magzin Royale" traten sie auch schon auf – vielleicht auch, weil sie ein Lied darüber geschrieben haben, wie Jan Böhmermann weint.

Bildrechte: IMAGO/Future Image

Mehr Informationen zum Konzert Freitag, 13. Juni 2025, 20:15 Uhr



Kosmos

Trailer-Bühne

Gelände um den Schloßteich

09113 Chemnitz

Wer Kinder hat, sollte diese Band kennen, denn dank ihnen ist Kindermusik auch für Erwachsene ein großer Spaß: Deine Freunde – das sind Florian Sump, ehemaliger Schlagzeuger den Popband Echt, Markus Pauli, DJ und Produzent bei der Hip-Hop-Band Fettes Brot, und Lukas Nimscheck, Moderator beim Tigerenten Club. Gemeinsam begleiten sie ihre Fans schon seit über zehn Jahren durch das Lebens-Jo-Jo des Familienalltags. Musikalisch bleiben Deine Freunde dabei ihrer Linie, keine Linie zu haben, seit Anfang an treu. Von straightem HipHop über Trap, von lupenreinem Pop über stampfenden Elektro mit Tango-Einlage ist alles dabei, was Kinder- und Elternherzen im gemeinsamen Rhythmus höherschlagen lässt. Im wahrsten Sinne des Wortes also ein Konzert für die ganze Familie.

Bildrechte: imago images / Christoph Worsch