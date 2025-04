Omar Souleyman begann seine musikalische Karriere als sehr produktiver Hochzeitssänger, der 500 Live-Alben veröffentlichte, bevor in seiner Heimat Syrien 2011 der Bürgerkrieg ausbrach. Souleyman selbst ist inzwischen zur globalen Ikone der elektronischen Musik avanciert. Sein Techno-meets-Dabke-Sound wurden unter anderem von Four Tet produziert, für Björk hat er Songs neu interpretiert und ist nicht nur bei den großen internationalen Festivals wie Glastonbury oder Roskilde aufgetreten, sondern auch bei der Verleihung des Friedensnobelpreises. In Chemnitz konnte man ihn bereits auf der Boiler-Room-Bühne beim Kosmos-Festival 2019 bewundern, nun kommt er in den Kulturbahnhof, um sein fünftes Studioalbum "Erbil" vorzustellen.

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press Wire

Mehr Informationen zum Konzert Samstag, 3. Mai 2025, 19:30 Uhr



Kulturbahnhof Chemnitz

Reichenhainer Straße 1

09111 Chemnitz

Die Berliner Band mit dem seltsamen, aber schwer zu vergessenden Namen hat eine ziemlich genaue Ahnung davon, was sie selbst eigentlich macht: "Acht Eimer Hühnerherzen sind ein halbakustisches Nylon-Punk-Trio auf Bindungsangst. Wandergitarren-Hardcore mit Fuzz und Driver für alle Heiter-Depressiven. Ein post-dadaistischer Soundtrack-of-our-Lives für die drei großen As der Städte: Alleinerziehende, Alkoholiker und Allergiker ... und alle anderen Lost Souls." Tja, das hätten wir nicht besser sagen können. Außer, dass die ohrwurmhaften Songs des Kreuzberger Trios – bestehend aus der Sängerin Apocalypse Vega, dem Bassisten Herr Bottrop und Schlagzeuger Bene Diktator – sehr gute Laune machen und voller Selbstironie und Alltagsweisheit stecken. Ihr neues Album heißt "Lieder" und genau die werden sie auch im Atomino in Chemnitz spielen.

Bildrechte: IMAGO/Future Image

Mehr Informationen zum Konzert Samstag, 3. Mai 2025, 20 Uhr



Atomino

Annaberger Str. 73

09111 Chemnitz

Eläkeläiset sind die "größte Humppa-Band der Welt", sagen sie zumindest selbst und haben wahrscheinlich sogar Recht. Aber was ist Humppa? In diesem Fall bedeutet es, dass vier durchgeknallte "Rentner", wie der Bandname übersetzt heißt, internationale Hits aus Rock, Pop und Metal im Polka-Stil covern und dabei sehr schnell Bass, Akkordeon, Schlagzeug und Keyboard malträtieren. Ihre finnischen Texte haben nur entfernt mit dem Original zu tun, Übersetzungs-Lücken füllen sie einfach mit finnischen Schimpfwörtern oder "Humppa". Nicht nur in Finnland haben sie sich so seit der Bandgründung vor 30 Jahren Kultstatus und hierzulande eine treue Fangemeinde erspielt, die auch in Plauen fröhlich hüpfen und tanzen wird.

Bildrechte: IMAGO / POP-EYE

Mehr Informationen zum Konzert Freitag, 9. Mai 2025, 20 Uhr



Malzhaus

Alter Teich 7 - 9

08527 Plauen

Seit über 20 Jahren macht die Banda Comunale nun schon Musik – und ist gerade gefragter denn je. Als Protestkapelle gegen Nazi-Aufmärsche 2001 gegründet, war für sie von Beginn an klar, dass ihr musikalisches Repertoire die Welt umarmen muss. Und so beschallen sie Clubs, Straßen und Plätze mit serbischen Coceks, kolumbianischen Cumbias oder algerischem Rai. Oft treten sie in sächsischen Kleinstädten und Ortschaften bei Demos gegen Rechts auf. In Zwickau spielen sie beim August Horch Museum Open Air, wo man ganz wunderbar tanzen kann, wenn die circa 15-köpfige Truppe Jazz-Arrangements mit Protest-Rap, orientalischer Melancholie, groovendem Afrobeat und Balkan Sounds verbindet.

Bildrechte: Robert Rieger

Mehr Informationen zum Konzert Samstag, 10. Mai 2025, 20:30 Uhr



August Horch Museum Zwickau

Audistraße 7

08058 Zwickau

Bonnie Tyler ist ein Weltstar, sie hat über 20 Millionen Tonträger verkauft und in zahlreichen Ländern Gold- oder Platinstatus erreicht, darunter "It’s A Heartache", "Holding Out For A Hero" und "Total Eclipse Of The Heart". Mit inzwischen über 70 Jahren denkt die britische Sängerin, die vor allem für ihre markante, rauchige Stimme bekannt ist, noch nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen. Auf dem 2019 veröffentlichten Album "Between The Earth And The Stars" sind einige ihrer Duette mit Stars wie Chris Norman, Rod Stewart oder Cliff Richard zu hören, und das 2021 erschienene Studioalbum "The Best Is Yet To Come" ist inspiriert vom Pop-Rock der 80er-Jahre. In Zwickau wird sie sowohl neue als auch alte Hits spielen.

Mehr Informationen zum Konzert Dienstag, 20. Mai 2025, 20 Uhr



Stadthalle Zwickau

Bergmannsstraße 1

08056 Zwickau