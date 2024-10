Ob Toast Hawaii ein leckeres Essen ist, darüber gehen die Meinungen bekanntlich auseinander. Aber auch Menschen, die nicht gerne Ananas mit Käse essen, könnten das Lied "Toast Hawaii" von Cäthe mögen. Denn die Wahlberliner Musikerin besitzt ein großes Talent, Details des Alltags in schöne Lieder zu verwandeln. Auch auf ihren Konzerten lädt die Sängerin und Pianistin dazu ein, die ganze Symphonie ironischer Zwischentöne menschlicher Tragik und Komik zu feiern: Alternative Pop, Rock, Jazz und Elektro begleiten sie dabei. So schafft sie mit ihrer Band auf Konzerten einen Raum, in dem man gemeinsam loslassen kann.

Alin Coen erzählt in ihren Liedern Geschichten: Geschichten vom Ich und Du und Wir. Geschichten von Schönheit und Schmerz und all den Gefühlen dazwischen. Geschichten auf Deutsch und auf Englisch. In Zwickau wird sie zusammen mit Fabian Stevens (Drums) und Philipp Martin (Bass) all diese Geschichten singend erzählen und dabei beweisen, dass sie nicht nur toll singen kann, sondern auch tiefgründig dichten. Und wahrscheinlich ist diesmal sogar der eine oder andere neue, bisher noch nicht veröffentlichte Song dabei.