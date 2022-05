"How dare you?", brüllt Juse Ju in einem seiner neuen Songs. Der Rapper war schon immer dafür bekannt, gesellschaftliche Probleme, Fehler der Deutschrap-Szene und deutsche Eigenarten anzusprechen. Dabei lässt er es jedoch nicht an Ironie und Partylaune mangeln. Justus Hütter alias Juse Ju sorgt bei seinen Konzerten gerne für mitreißende Stimmung Bildrechte: imago images / Martin Müller

Weitere Informationen Wann?

13. Mai 2022, 20:30 Uhr



Wo?

Weltecho

Annaberger Straße 24

09111 Chemnitz

2007 hat sich die Spielvereinigung Sued in Leipzig gegründet und konzentriert sich auf klassischen wie innovativen Big-Band-Sound. Um frischen Wind in die Szene zu bringen, hat die Spielvereinigung die Pianistin und vor allem Komponistin Claudia Döffinger eingeladen. Die Musikerin will mit ihrer Arbeit Menschen bewegen – körperlich und emotional. Dafür experimentiert sie auch gerne mit Sound und musikalischen Strukturen. Spielvereinigung Sued tritt als Big Band in großer Besetzung auf Bildrechte: atelier-weise.de

Weitere Informationen Wann?

12. Mai 2022, 20 Uhr



Wo?

Weltecho

Annaberger Straße 24

09111 Chemnitz

Großstadtgeflüster aus Berlin begeistern mit ihren eigenwilligen Songs und Auftritten, die auch mal zum enthemmten mitgrölen animieren. Dabei sind sie gerne provokant – auch was die Wahl ihrer Songtitel angeht. Seit 2003 spielen die Musiker Jen Bender, Riffsn und Chriz Falk zusammen, waren auf unzähligen Festivals und Konzerten zu erleben und sind noch immer ein eingeschworenes Kollektiv der Subversivität. Konzerte mit Grossstadtgeflüster sind unvergesslich Bildrechte: imago images / Carsten Thesing

Weitere Informationen Wann?

14. Mai 2022, 19 Uhr



Wo?

AJZ Chemnitz

Chemnitztalstraße 54

09114 Chemnitz

Die Musik von Edi Nulz ist hauptsächlich zwischen Jazz und Rockmusik zu verorten, aber auch mit Elementen aus Indie und Rock’n’Roll angereichert. Journalisten haben dafür den Begriff "Räudiger Kammerpunkjazz" gefunden, der den Musikern immerhin so gut gefiel, dass sie ihn in ihrer Bandbiografie verwenden. Im Zentrum steht Edi Nulz, ein Multikünstler, der mit der Bassklarinette, als Sänger und als Bassist zu überzeugen weiß. Das Trio wird komplettiert durch Julian Adam Pajzs an der Gitarre sowie dem Schlagzeuger Valentin Schuster.