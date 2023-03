Ihr 40. Bandjubiläum haben Sandow letztes Jahr gefeiert, denn es war 1982, als die beiden 13-Jährigen Kai-Uwe Kohlschmidt und Chris Hinze eine Punkband gründeten, die sie nach ihrem Cottbusser Heimatbezirk benannten. Ihr größter Hit "Born in the GDR", der fälschlicherweise später als Lobeshymne auf die DDR statt richtigerweise als Parodie verstanden wurde, bezieht sich auf das riesige Bruce-Springsteen-Konzert 1988 in Berlin. Zum Bandjubiläum hat die Band nun eine neue Version dieses Songs mit Ärzte-Sänger Bela B. aufgenommen. Zudem hat sie in den Archiven der eigenen Geschichte gekramt und mit "Kinder des Verbrechens" ein besonderes Best-Of-Album veröffentlicht, das zeigt, dass die Punkband, die auch gerne mal Alltagsgegenstände wie eine Kettensäge oder einem Presslufthammer in ihre Songs einbaut, weit mehr als nur diesen einen tollen Song hat. Und nun ist es auch endlich soweit, dass sie ihren runden Geburtstag mit den alten und neuen Fans live feiern.