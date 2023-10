Die Musik von Lisa Canny lässt sich in keine Schublade stecken. Aufgewachsen im Nordwesten Irlands war ihr erster musikalischer Berührungspunkt die traditionelle Musik des Landes. Heute beeindruckt sie mit ihrem Spiel an der Harfe, dem irischen Nationalinstrument, Publikum wie auch Kritiker. So wurde sie in Irland siebenmalige Landesmeisterin. In ihrem Sound lässt sie traditionelle irische Musik mit Pop und Hip Hop verschmelzen und führt ab und an noch ein Banjo in dieses Musikgebilde. Wie spannend das klingt, kann man im November im Liederbuch in Lichtentanne bei Zwickau erleben.