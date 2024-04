Mutabor hatten sich 2006 eigentlich schon aufgelöst, doch nur wenige Jahre später feierten sie Reunion. Zur Freude ihrer Fans. Denn Mutabor verbinden Punkrock, Folk, Ska und Pop zu einzigartigen und eingängigen Songs, die sowohl die kraftvollen als auch die melodischen Seiten ihres ambitionierten Stilmix' vereinen. In ihren Texten ist die Berliner Band trotzig und direkt, mit hoher Bodenhaftung, mal launisch, mal melancholisch mit einem überraschenden wie unverstellten Blick auf die Alltags- wie Weltlage. Und so können sich alle dem Motto der Tour 2024 hingeben: Tanz es raus!

"Film-Musik für Filme, die es nicht gibt, oder Kinderlieder für Entwachsene" – so beschreibt die Wiener Band Buntspecht ihre eigene Musik. Und ja, besser definieren können wir ihre Songs, die sich irgendwo zwischen den Genres Indie-Pop, Sinti-Jazz, Bossa Nova, Balkan-Folk, Wienerlied und Weltmusik bewegen, auch nicht. Ekstase trifft hier auf Melancholie, Trauer auf schelmisches Grinsen, Perspektivlosigkeit auf Utopie, nagende Zweifel auf Lebensbejahung. Live macht das noch viel mehr Spaß als auf ihrer neuen Platte mit dem schönen Titel "An das Gestern, das nie Morgen wurden darfte. Ich warte".

Schon kurz nach ihrer Bandgründung 2017 in Straßbourg/Frankreich machten sich Yeahrs bereits einen Namen in der wiedererstarkten Shoegaze- und Alternative-Rock-Szene. Nach einer kleinen Pause und dem Hinzustoßen der stilprägenden Gitarristin Oyémi Héssou von Jaguwar lebt die Band nun in Berlin und hat ihren Sound noch verfeinert: Eine Mischung aus melancholisch-schwebenden Sounds im Geiste von Slowdive und brachial-ästhetische Ausbrüchen wie bei Gang of Four. In Chemnitz stellen sie ihr neues Album "Spiritual Sickness" vor, das im März auf dem Berliner/Leipziger Label Revolver Distribution Services erschienen ist.