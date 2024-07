Die Schriftstellerin Eva Menasse hat neulich anlässlich des aktuellen Albums "Morgens Um Vier" geschrieben: "Element Of Crime ist ein Lebensgefühl, ohne das die Welt weder denk- noch aushaltbar wäre. Es umspannt die Glitterparty genauso wie den Morgen danach, wenn man sich mit schlechtem Geschmack im Mund schamvoll aus einem Bett schleicht, in dem man niemals hätte landen dürfen – 'und der Chor der BVG singt dazu ein schönes Lied'." Und da hat Menasse sowas von recht. Element Of Crime ist das Schönste, was die deutschsprachige Landschaft an Liebes- und Lebensliedern zu bieten hat. Und dass sie in Chemnitz auf der Festwiese am Wasserschloss Klaffenbach spielen, macht die Sache noch schöner, denn hier kann man unter freiem Himmel ihre melancholischen Songs hören, die einen am Ende trotz allem immer hoffnungsvoll zurücklassen.