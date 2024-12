Seit 2007 hauen The toten Crackhuren im Kofferraum (abgekürzt: The T.C.H.I.K.), die sich selbst zu Recht die schönste Girlband Berlin-Lichtenbergs nennen, Elektropunkhits inklusive subtilem Trash und Lower-Class-Empowerment heraus. Ihnen dabei zuzuhören, macht sehr viel Spaß, weil The T.C.H.I.K. mit viel Selbstironie gegen das System und das Patriarchat antanzen. Und da man die Feste feiern muss, wie sie fallen, gehen die drei Berlinerinnen nun auf Weihnachtstour unter dem sich selbst erfüllenden Motto: "Geile Leude Weihnachtsfreude". Na dann frohes Fest!

Bildrechte: Ania Sudbin

Mehr Informationen Mittwoch, 4. Dezember, 20 Uhr



Atomino

Annaberger Str. 73

09111 Chemnitz

Die Band Ell besteht nur aus zwei Menschen, macht aber mindestens Krach für drei. Da passt es also, dass das Duo aus dem Odenwald ihr Genre Krach-Pop nennt. Lisa-Anna singt für Selbstbestimmung und Lennart trommelt gegen die Gleichmäßigkeit. Die beiden sind erst seit zwei Jahren eine Band, haben aber schon jede Menge Live-Erfahrung gesammelt, unter anderem als Vorband von Das Lumpenpack, bei Klimademos und auf Straßenfesten. Nun gehen sie auf große "Langweilig"-Tour, wobei der Name nicht Programm ist, sondern vielmehr der Name ihres Debütalbum, das 2025 erscheint.

Bildrechte: Yasmin Ergen

Mehr Informationen Freitag, 6. Dezember, 20 Uhr



AJZ Talschock

Chemnitztalstraße 54

09114 Chemnitz

Das Konzert von PA69 ist vielleicht nicht für jeden etwas, aber doch für viele. Denn DJ Dope und die beiden Rapper Rabatto und Turbogianni, die auf der Bühne stets rosafarbene Sturmmasken und nassgeschwitzte Flecktarnanzüge tragen, machen nach eigener Aussage Musik für Menschen, die seit zehn Jahren einen Ohrwurm vom Bratmaxe-Song haben, auf 2000er Hip-Hop hängengeblieben sind, Monster-Energy trinken, Fingerboard fahren, in XXL-Schnitzelrestaurants essen, Angeln gehen, EDM auf dem Tankstellenhof mit offenem Kofferraum hören und Schuhe tragen, die beim Auftreten leuchten. All diese Menschen dürften bei den partyfreudigen, dennoch korrekten Songs einen Heidenspaß haben.

Bildrechte: Tonia Erismann

Mehr Informationen Mittwoch, 11. Dezember 2024, 20 Uhr



Atomino

Annaberger Str. 73

09111 Chemnitz

Manche sehen in ihr die Janis Joplin des 21. Jahrhunderts oder eine neue Tina Turner – und auch, wenn das vielleicht etwas übertrieben ist: Beth Hart gilt mit ihrer durchdringenden rauen Stimme und den tiefgehenden Lyrics als eine der stärksten Sängerinnen und Musikerinnen der amerikanischen Blues- und Rockszene von heute. Nachdem sie 1993 die Casting-Show "Star Search" gewann, die unter anderem auch Britney Spears, Aaliyah oder Destiny’s Child zu Weltrum verhalf, passierte erstmal nichts. Erst sechs Jahre später kam mit dem Album "Screamin‘ for My Supper" der Durchbruch und seitdem geht es nur bergauf. Mal rockig, mal jazzig oder mit Einflüssen aus dem Gospel zeigt Beth Hart vor allem auch live ihre große Stimme. Und zwar in Zwickau, wo sie ihre einzige Soloshow in Deutschland in diesem Jahr spielt.

Bildrechte: imago images/POP-EYE

Mehr Informationen Mittwoch, 11. Dezember 2024, 20 Uhr



Stadthalle Zwickau, Bergmannsstraße 1, 08056 Zwickau

In Chemnitz dürften auch jüngere Musikfans Max Raabe inzwischen kennen, schließlich hatte der Sänger einen Gastauftritt auf dem Solo-Album von Kummer. Und selbst die, die immer nur Serien schauen, hören Max Raabe auf dem Titeltrack der vierten Staffel von Babylon Berlin: "Ein Tag wie Gold". Diesmal fragt der Sänger: "Wer hat hier schlechte Laune?" Und die wird tatsächlich schon allein wegen der Frage besser und weil Max Raabe mit seinem Palast-Orchester auch weiterhin alt-geliebte und neuentdeckte Lieder aus den 1920er- und 30er-Jahren spielt.

Mehr Informationen Freitag, 13. Dezember 2024, 20 Uhr



Stadthalle Chemnitz – Stadthallen-Saal, Theaterstraße 3, 09111 Chemnitz