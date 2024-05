Die Berliner Beatsteaks spielen normalerweise in den großen Hallen, doch bevor sie dort ihr Ende Juni erscheinendes neues Album "Please" live vorstellen, gehen sie noch auf eine ganz besondere Tour, die sie selbst so ankündigen: "Angesichts der aktuellen politischen Entwicklung, dem Erstarken von Parteien aus dem rechtsradikalen Spektrum und dem zunehmenden Rassismus in unserer Gesellschaft, wollen wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden: Konzerte spielen, was unsere Lieblingsbeschäftigung ist – und gleichzeitig damit diejenigen unterstützen, die durch die Entwicklung starken Gegenwind erfahren, Angriffen ausgesetzt sind und Widerstand leisten – die AJZs. Und zwar vornehmlich dort, wo die besagten Parteien am stärksten sind und damit das Leben am unangenehmsten zu werden droht. Wir hoffen auf Nachahmer/innen und darauf, dass etwas entsteht: Solidarity!" Der Vorverkauf wird von den Alternativen Jugendzentren (AJZ) selbst organisiert.

Donnerstag, 20. Juni, 20 Uhr

AJZ Talschock

Chemnitztalstraße 54, 09114 Chemnitz



Ihr 40-jähriges Bandjubiläum haben Keimzeit bereits hinter sich. Aber statt eine große Party zu schmeißen, haben sie ihr neues Album "Kein Fiasko" herausgebracht, das direkt auf das Vorgängeralbum "Das Schloss" folgte. Norbert Leisegang und seine Band sind seit dem Riesen-Hit "Kling Klang" also sehr produktiv gewesen. In ihren Liedern erzählen sie kleine Geschichten aus dem Leben von Menschen, die an der Garderobe arbeiten oder Plastiktüten sammeln – mal ironisch, mal spielerisch und meistens mit einem Augenzwinkern.

Freitag, 28. Juni, 21 Uhr

Freilichtbühne Burgstädt

Taurasteinstraße 1, 09217 Burgstädt

Die Dresdner Indiefolkband No King. No Crown kann man getrost noch als Geheimtipp bezeichnen – aber wahrscheinlich nicht mehr lange, zu schön klingt doch ihr Sound zwischen Folk, Indie, Singer-Songwriter und Kammerpop. Sänger und Songschreiber René Ahlig hat seine ersten beiden Alben noch als Solokünstler herausgebracht, nun geben Gitarrist Ole Sterz, der auch an Violine und Banjo zu hören ist, sowie Martin Schuster an Synthesizern, Beats und Percussion der Singer/Songwriter-Musik die nötige Portion Extra-Vaganz. Dabei bleibt es aber immer auch Musik zum Durchatmen und Runterkommen. Wie passend also, dass sie an einem Sonntag beim Parksommer spielen.

