Nun fiebere man dem Deutschen Chorfest in Leipzig entgegen, das vom 26. bis 29. Mai 2022 stattfinden soll. Sachsen-Anhalts Kulturstaatsminister Robra verwies auf 309 Chöre in Sachsen-Anhalt und nutzte die Gelegenheit für eine freundschaftliche Stichelei gegen Sachsen: "Dass die Sachsen nur so wenig Chöre haben, das war mir neu."

Chorverbandspräsident Wulff wies auf langfristige Problemfelder hin. So sollten Erzieherinnen und Erzieher befähigt werden, mit den Kindern in Kindertagesstätten und Schulen zu singen. Neuhaus-Wartenberg verwies – ohne verklären zu wollen – darauf, dass in der DDR das "Singen in Kitas und Schulen bis 1989 normal war". Kindergartenerzieherinnen hätten ein Instrument beherrschen müssen, das habe zur Ausbildung gehört. Doch dafür müsse man die Grundvoraussetzungen schaffen: Geld, Anerkennung der Stunden und die Möglichkeit der Ausbildung an Universitäten.