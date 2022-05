Basta gehören zu den beliebtesten und auch bekanntesten A-cappella-Bands in ganz Deutschland. Bei ihren Konzertabenden begeistern die Vokal-Enthusiasten mit ihren unterhaltsamen, musikalischen Stücken Jung und Alt. Beim Chorfest in Leipzig präsentieren sie ihr neues Programm "Eure liebsten Lieder". Und der Name ist Programm: Per Applausometer, Facebook und Instagram darf sich das Publikum Lieder aus dem Programm der Band aussuchen.