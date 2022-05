Wilhelm Buschs Geschichte über die zwei Lausbuben "Max und Moritz" und ihren Streichen kennt wohl jeder. In diesem Konzert am Samstagvormittag im Paulinum wird die Kantate nach Wilhelm Busch von Günther Kretschmar aufgeführt. Zwei Leipziger Kinderchöre und ein Erzähler setzen die berühmten Verse musikalisch in Szene.