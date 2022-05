Der Mädchen- und Frauenchor der Schola Cantorum Leipzig spielt auf dem Chorfest eins seiner ersten Konzerte nach einer langen Corona-Pause. Auf dem Konzert in der Michaeliskirche präsentiert das Ensemble es sein neues Programm mit sakralen und weltlichen Werke aus fünf Jahrhunderten. Zuhörerinnen und Zuhörer können sich unter anderem auf Henry Purcells Geburtstagsode "Come Ye Sons of Art" oder Franz Schuberts romantische Interpretation des 23. Psalms "Der Herr ist mein Hirte" freuen – gesungen von einer der größten gleichstimmigen Chorformationen Mitteldeutschlands.

Mehr Informationen zum Konzert "Let Music Live" Freitag. 27. Mai, 20:45 bis 21:30 Uhr Ort: Michaeliskirche Mädchen- und Frauenchor der Schola Cantorum Leipzig Aya Kugele, Klavier Dorothee Vietz, Violine Leitung: Bernhard Steiner Karten: 35 Euro | ermäßigt (Stufen I – III): 28 / 23 / 10 Euro Die Karten gelten für alle Konzerte im Rahmen des Nachtklangs am Freitagabend.

Die vier Berlinerinnen von Gretchens Antwort drehen am Freitagabend im Ballsaal des Felsenkellers den Swing auf. In ihrem Retro-A-cappella-Programm lösen sie die Genre- und Zeitgrenzen auf und mischen den Swing der Zwanziger mit vibrierenden Berliner Electroclubs. So präsentierten Gretchens Antwort Songs von Faber, Britney Spears oder The Police in ganz neuem Gewand.