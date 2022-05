Wer Musik einmal nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit den Augen wahrnehmen will, der darf das Konzert "Bach mit den Augen hören" am Freitag in der Philippuskirche nicht verpassen. Das Vokalensemble Sing and Sign, gegründet von Sopranistin Susanne Haupt, führt Vokalwerke von Bach audiovisuell mithilfe von Gebärden auf und macht so die Musik Johann Sebastian Bachs für hörgeschädigte Menschen zugänglich. Beim Konzert am Freitag in der Philippuskirche werden Bachs Kompositionen gemeinsam mit dem Chor der Grundschule forum thomanum, SolistInnen und InstrumentalistInnen aufgeführt. Und auch mitmachen ist erlaubt, wenn der Choral "Jesu bleibet meine Freude" gemeinsam erarbeitet und zu Gehör und zu Gesicht gebracht wird.