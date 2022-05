Bei den offenen Abendsingen auf dem Markt können Chöre und Publikum gemeinsam ab 22 Uhr die Chorfest-Tage ausklingen lassen. Am Donnerstag und Freitag seht das Mitteldeutsche Chorbuch im Mittelpunkt der Singalongs. Geleitet wird der erste gemeinsame Tagesausklang von Titus Heidemann, der viele Jahre musikalischer Assistent der Thomaskantoren Georg-Christoph Biller und Gotthold Schwarz war. Der zweite Tagesausklang wird von Frederico Baron Mussi, der als Chorleiter vom Kinderchor bis zum Profi-Ensemble tätig ist, gemeinsam mit Matthias Schubotz geleitet. Schubotz, selbst ehemaliger Thomaner, hat in Leipzig das Projekt "Singt-Euch-Ein!" mit konzipiert und etabliert. Auf dem Programm beider Abende steht eine Auswahl an Kompositionen aus 500 Jahren mitteldeutscher Chormusiktradition. Beim großen Abendausklang am Samstagabend komme auch die ohne Chorbuch auf ihre Kosten. Ob mit oder ohne Noten – die Mitsingenden sollen gut gelaunt und mit einigen Ohrwürmern in die Nacht entlassen werden.