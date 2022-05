Die vier Berlinerinnen von Gretchens Antwort drehen am Freitagabend im Ballsaal des Felsenkellers den Swing auf. In ihrem Retro-A-cappella-Programm lösen sie die Genre- und Zeitgrenzen auf und mischen den Swing der Zwanziger mit vibrierenden Berliner Electroclubs. So präsentierten Gretchens Antwort Songs von Faber, Britney Spears oder The Police in ganz neuem Gewand.