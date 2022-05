Veranstaltungstipp Deutsches Chorfest in Leipzig: Diese Konzerte sollten Sie nicht verpassen

Mehr als 500 Konzerte warten beim Deutschen Chorfest in Leipzig auf Zuhörerinnen und Zuhörer. An vier Tagen präsentieren sich 350 Chöre in der Stadt – vom Kinderchor bis zum Männergesangverein, von der Kantorei bis zur Vocal Band ist alles dabei. Besucher können dabei Vokalmusik in allen Facetten entdecken. Swing, Pop, Klassik oder Kinderlieder – musikalisch hält das Chorfest für jeden Geschmack etwas bereit. Und neben Auftritten hochkarätiger Ensembles wie dem Thomanerchor, Accent oder amarcordplus gibt es jede Menge Mitmachaktionen und Konzerte für die ganze Familie. Ein Überblick.