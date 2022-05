Interaktive Karte "Miteinander singen": Hier finden Sie den Chor, der zu Ihnen passt

Hauptinhalt

Gemeinsam singen ist ein wahres Wundermittel: Es hält fit, sorgt für positive Gefühle und es verbindet Menschen. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es eine besonders reiche und vielfältige Chorlandschaft. Wir zeigen sie hier in einer großen, interaktiven Online-Landkarte. Die Chöre sind jeweils mit einem Pin verortet und werden in einem Kurzporträt vorgestellt. Wenn Sie Lust auf gemeinsames Singen haben, gibt es hier die Informationen, um den für Sie passenden Chor zu finden.