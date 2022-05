Die große Online-Landkarte zeigt die reiche Chorlandschaft in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und bietet Gesangsinteressierten aus der Region die Möglichkeit, den für sie passenden Chor zu finden. In Kooperation mit den Landeschorverbänden wurden über 900 Chöre angeschrieben, von denen sich bisland mehr als 350 Chöre beteiligt haben. Jeder Chor ist mit einem Pin verortet und in einem Kurzporträt vorgestellt. Zusätzliche Informationen über die Geschichte und die Mitglieder werden bereitgestellt. Darüber hinaus bietet die Karte individuelle Filtermöglichkeiten, um sich ausgewählte Chöre anzeigen zu lassen. So lassen sich beispielsweise Frauenchöre, die Pop-Songs singen oder Kinderchöre mit mehr als 20 Mitgliedern in einer bestimmten Region anzeigen. Und die Karte soll wachsen: Chöre, die ihr Porträt hinzufügen wollen, können ihre Angaben über ein Mail-Formular an die Redaktion schicken. Pin und Porträt werden dann ergänzt.