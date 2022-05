Heute am 26. Mai 2022 beginnt das Deutsche Chorfest in Leipzig: Vier Tage lang, bis zum 29. Mai, bringen rund 350 Chöre und Vokalensembles die Bachstadt zum Klingen. Ob Kinderchor oder Männergesangverein, Vocal Band oder Kantorei: Auf insgesamt fast 30 Bühnen in ganz Leipzig – ob auf dem Markt, in der Thomaskirche oder dem Felsenkeller – bringt das Festival unter dem Motto "Leipzig ist ganz Chor" Chöre aus ganz Europa und das musikbegeisterte Publikum zusammen. Das gemeinsame Ziel: Chormusik in all ihren Facetten erleben, von Vocal Pop über Jazz bis zum klassischen Gesang. Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf Kinder‐ und Jugendchören.