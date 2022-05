In Leipzig ist am Sonntag das Deutsche Chorfest zu Ende gegangen. Wie der Deutsche Chorverband mitteilte, kamen beim ersten Musikfestival dieser Größenordnung seit Beginn der Corona-Pandemie 350 Chöre mit rund 9.500 Sängerinnen und Sängern in der Musikstadt zusammen.

Insgesamt 539 Konzerte waren in den letzten vier Tagen zu erleben. Darunter Wettbewerbskonzerte, Chorauftritte in sozialen Einrichtungen und Gottesdiensten, hochkarätige Festkonzerte sowie Konzerte im Rahmen des Nachtklangs. Bespielt wurden insgesamt 27 Bühnen an 23 Hauptspielstätten in der ganzen Stadt.