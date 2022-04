Im Rahmen des Deutschen Chorfestes 2022 finden in Leipzig mehr als 500 Konzerte statt. Rund 350 Chöre werden sich vom 26. bis 29. Mai 2022 in der ganzen Stadt präsentieren, wie der Deutsche Chorverband am Mittwoch in Leipzig ankündigte.



Ein Schwerpunkt des Chorfestes 2022 liege auf dem Bereich Kinder- und Jugendchöre. "Wer früh beginnt, wird dauerhaft singen. Hier soll das Deutsche Chorfest Signalwirkung entfalten", erklärte der Präsident des Deutschen Chorverbandes, Altbundespräsident Christian Wulff.