Die Musikclubs haben unter den Corona-Sicherheitsmaßnahmen gelitten, waren lange Zeit geschlossen, Beschäftigte mussten in Kurzarbeit. Mittlerweile ist die Coronalage – trotz aktuell steigender Inzidenzwerte – deutlich besser also vor einigen Monaten. Wir können die Clubs nun wieder öffnen und unter welchen Bedingungen? Die Politik diskutiert diese Fragen und auch die Clubbetreiber haben ihre Vorstellungen.

Der Clubchef wendet sich aber gegen pauschale Öffnungsforderungen, wie er sie beispielsweise von Interessenverbänden wie der Clubcommission oder der LiveKomm wahrgenommen hat. So mache es einen Unterschied, ob es ein "Keller mit einer Deckenhöhe von 2,50 Metern sei, wo es früher schon bei jeder Party von der Decke geregnet" habe. Bei einer Messehalle mit einem guten Belüftungssystem und 30 Meter hohen Decken sähe die Lage ganz anders aus, so Langrock.

Es gäbe in anderen Kommunen auch andere Möglichkeiten, betont Langrock und verweist auf ein konkretes Beispiel. So habe er Probleme, seinen Besuchern zu erklären, dass in Sömmerda tausend Besucherinnen und Besucher zusammen am See ein Oper Air feiern können – und im "Kalif Storch" dürfen aktuell nur 40 Leute im Außenbereich tanzen. "Das macht halt überhaupt keinen Sinn", so Langrock.