Steffen Kache, Vorstand der Leipziger Club- und Kulturstiftung und Geschäftsführer des Techno-Clubs Distillery. Bildrechte: Jörg Singer

"Wir kommen aus der Schmuddelecke der Benutzungsordnung als Vergnügungsstätte raus und werden gleichgestellt mit kulturellen Einrichtungen wie Theatern, Opernhäusern, Konzerthäusern. Das hat konkret zur Folge, dass die Clubs jetzt in Mehrgebietskategorien genehmigbar sind. Bisher war es so, dass wir nur in den Zentren erlaubt werden konnten, ausnahmsweise in Gewerbe- und Mischgebieten. Jetzt wird es auch möglich, dass man eine so genannte gemischte Stadt schaffen kann. Das heißt, dass man Kultur in der ganzen Stadt verteilt, auch in Wohngebieten erlauben kann. Da ist uns bewusst, dass man die Größe der Clubs den örtlichen Gegebenheiten anpassen muss."