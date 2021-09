Die "Sparte 13" hielt fünf Jahre lang die Technokultur in Naumburg lebendig. Bildrechte: Christiana Mehlhorn Anfangs lief es noch sehr gut, aber im Laufe der Zeit konnte der Club nicht mehr genügend Geld einspielen. Das liegt nach Ansicht von Jan Ve auch an der Altersstruktur der Stadt. Denn die Naumburger sind laut einer Bevölkerungsstatistik aus dem Jahr 2019 im Durchschnitt knapp 50 Jahre alt. Das wirkte sich auf den Erfolg des Clubs aus, erklärt Jan Ve:



"In Leipzig kommt immer was nach, da ziehen immer neuer Studenten hin. Und dadurch gibt es mehr Potenzial. Wenn hier eine Gruppe von zehn Leuten nicht kommt, weil sie heiraten oder Kinder kriegen, kommen nicht so schnell neue nach. Das ist halt das Problem an der ländlichen Gegend!"

Abwanderung ist ein großes Problem

Clubsterben auf dem Land unterscheidet sich vom Wegbrechen der Clubs in Großstädten. Die Gentrifizierung spielt eine untergeordnete Rolle. Vielmehr geht es um die Abwanderung jüngerer Menschen in die nächstgrößeren Städte, weil es dort mehr berufliche Perspektiven und ein größeres kulturelles Angebot gibt. Mac Kee fügt hinzu, dass es durch die innerstädtische Lage der "Sparte 13" auch Beschwerden wegen der Lautstärke gab.

Die Sparte war ja mitten in der Innenstadt. Das heißt, es gab auch immer Themen mit den Anwohnern. Und wenn du sowieso schon ein paar Parteien ein Dorn im Auge bist, wird keiner sagen: Wir unterstützen euch als Stadt. Mac Kee, Ex-Booker "Sparte 13"

Auch wenn die Stadt Naumburg die "Sparte 13" nicht gefördert hat, ist sie der Szene gegenüber wohlgesonnen. Denn die Naumburger um Jan Ve und Mac Kee veranstalten einmal im Jahr das erfolgreiche "Friendship Open Air". Nachdem es aufgrund der Corona-Pandemie 2020 ausfallen musste, konnte es in diesem Jahr wieder stattfinden. Das erforderte zuvor einige Wochen Arbeit auf dem Innenhof eines alten Industriekomplexes im Norden von Naumburg.

v.l.n.r.: Podcasterin Katharina Groll mit Mac Kee und Jan Ve beim Interview in Naumburg Bildrechte: Christiana Mehlhorn

"Friendship Open Air" Naumburg: Kleines Festival, großes Engagement

Die Clubszene beeindruckt auch in Naumburg durch Kreativität. Bildrechte: Jan Ve Auch wenn das "Friendship Open Air" 2021 etwas kleiner ausfiel, bauten Jan Ve, Mac Kee und ihre Freunde mit viel Liebe zum Detail das Festivalgelände auf. Neben einer selbstgezimmerten Holzbühne gab es eine Bar aus Europaletten, eine Sitzecke und Deko à la "Alice im Wunderland".



Für Jan Ve war es die harte Arbeit auf der Baustelle wert, er möchte auch weiterhin hochwertige Veranstaltungen machen, bei denen sich die Gäste sich nicht nur volllaufen lassen und dann wieder gehen, sondern das Open Air genießen und morgens mit dem Gefühl aufwachen, dass es schön war: "Ich trinke selbst nicht, und für mich ist das schönste Gefühl, wenn es losgehen kann, die Bar anfängt zu arbeiten und die Party läuft. Klar und wenn am Ende die Kasse so stimmt, dass alles bezahlt werden kann, fällt auch eine Last von mir."

Es geht nicht ums Geld