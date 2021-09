Dabei verstehen sich die Betreibenden der Kunstplantage nicht unbedingt als politisch, wie Begründer und Graffitikünstler Task unterstreicht: "Was genau an die Mauer gesprüht wurde, möchte ich nicht wiedergeben. Denn ich gebe hier keinem der politischen Lager eine Plattform. Es gibt überall Arschlöcher. Das hat nichts mit Nationalität oder Gesinnung zu tun."

Die Kunstplantage ist ein beliebter Ort der Zwickauer für junge Leute, die gerne feiern gehen, aber auch Familien kommen gerne her. Der große Garten, umgeben von einer mit Graffiti verzierten Mauer, ist etwa so groß wie drei Fußballfelder. Es gibt zwei leerstehende Industriebauten direkt am Eingang und viel Selbstgebautes. Dazu gehören das überdachte DJ Pult, eine Baumskulptur in der Mitte, Sitzecken aus Sperrholz und einige kleine Holzhütten. Alles liebevoll dekoriert und bepflanzt.