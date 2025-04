In "Neuanfang" geht es um Emanzipation, Autonomie und ums Genießen der Freiheit. Jahrelang hängen viele Menschen an Clueso und stellen große Erwartungen an ihn. Davon will er sich lösen. Er will ein Reisealbum machen und dabei musikalisch alles kleinhalten: Er trennt sich von seiner Band, seinem Manager, seiner WG und vom Zughafen Erfurt, dem Künstlernetzwerk, das er 2001 mitgegründet hat. Er fährt nach Berlin zum Produzenten Tobias Kuhn, um Akustiksongs aufzunehmen.