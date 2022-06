Neues Album Wie klingt "Das Paradies"? – In Leipzig nach leichtfüßigem Indie-Pop

Denkt man an "Das Paradies", hat man üblicherweise blühende, naturelle Landschaften im Kopf. In diesem Fall ist "Das Paradies" aber kein utopischer Ort. Es ist ein Musikprojekt aus Leipzig - erfrischender Indie-Pop mit Texten, die in die Tiefe gehen. Diese Ambivalenz erzeugte Florian Sievers alias "Das Paradies" schon auf dem Debütalbum "Goldene Zukunft". Das neue Album "Transit" ist am 3. Juni erschienen und kommt deutlich elektronischer daher als sein Vorgänger.