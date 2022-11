Gerd Michaelis war unter anderem Leiter des von ihm gegründeten Gerd-Michaelis-Chors, der in den 1970er- und frühen 1980er-Jahren durch Konzerte in Fernsehen und Rundfunk größere Bekanntheit erlangte. In dem Chor, der mehrere Schlagergrößen hervorbrachte, sangen u.a. Hartmut "Muck" Schulze-Gerlach und Horst Krüger. Zu den bekanntesten Platten des Schlangerensembles gehört das Amiga-Weihnachtsalbum "Winterzeit - Schöne Zeit" und der Song "Blau ist die Nacht".