Sowohl "Endless Pleasure", wie auch der zweite Song "Higher" erzählen vom Verliebtsein und kommen beide auch ziemlich funky daher. Man hört den beiden Liedern Deslins Begeisterung für den Funk und den Sound der Achtziger und Neunziger Jahre an. Die zweite Hälfte der EP klingen dann ein bisschen entspannter: "Sunrise", die dritte Nummer, ist der passende Sound für diesen Sommer: "I got no trouble on my mind. Turning round an round – Baby now I'm safe and sound", singt sie.

Deslin Ami Kabas EP erschien beim Leipziger Label "VLOP". Bildrechte: Matthias Wolf

"In Sunrise geht's darum, bei sich selbst zu sein, sich an den Dingen um uns herum zu freuen, wie eben zum Beispiel der Sonne", sagt sie und lacht. "Gone" ist dann nicht nur das Abschiedsstück, das von Trauer und Abschied erzählt: "Since you've been gone, I can't find my way back home". "Gone" ist vielleicht auch das Lied, auf dem die Vielfältigkeit ihrer Stimme am besten zum Tragen kommt.

Produktion mit Cyan85 in Leipzig