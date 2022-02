Clemens Birnbaum prägte das Kurt-Weill-Fest in den Nuller-Jahren. Bildrechte: dpa

Um so ein Festival wirklich zu verstetigen und sogar international bekannt zu machen, braucht es Ideen: Altenhofs Nachfolger Clemens Birnbaum führt zum Beispiel den sogenannten "Artist in Residence" ein – ein Musikschaffende, die mehrere Auftritte hatte und das Gesicht des jeweiligen Festivaljahrgangs sein sollten. Birnbaum begann auch, die einzelnen Festivals unter ein Thema zu stellen: Da ging es um die unterschiedlichen Stile Weills, der mit Brecht arbeitete und später für den Broadway schrieb. Es ging um die Orte, in denen Weill wirkte – als Jude aus Deutschland vertrieben, ging er erst nach Frankreich, schließlich in die USA. So konnte das Publikum auch viele Seiten an Weill kennenlernen. Man suchte auch immer neue Orte wie den Bitterfelder Kulturpalast oder den Beatclub in Dessau, um auch neue Zielgruppen anzusprechen.