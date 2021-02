Dahinter stecken eigentlich die örtlichen Inzidenzzahlen. Beim Robert Koch-Institut auf einer Webseite können Sie jeden Tag gucken, wie sich die Inzidenzzahlen bundesweit in den einzelnen Städten und Landkreisen verändern. Und es sind immer mehr Landkreise und Städte, die unter die Inzidenzzahl, die auch von der Bundesregierung festgesetzt worden ist, nämlich die Inzidenzzahl von 50, herabsinken. Insbesondere in den westlichen Bundesländern, aber auch beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern. Rostock und Landkreis Rostock sind beide unter 50 Inzidenz. Das heißt, da wäre es durchaus möglich, ein Theater, ein Orchester, aber auch ein Museum, die Bibliothek wieder aufzumachen. Während es in anderen Teilen des Landes vielleicht noch nicht möglich ist – also nicht für ein ganzes Bundesland, sondern wirklich für die Kommunen – differenziert Öffnungsstrategien zu entwickeln.

Die Frage stellt sich in der Tat. Da muss man aber Folgendes sehen: Es gibt eine Untersuchung des Instituts für Wirtschaftsforschung aus Halle. Die haben herausgefunden, dass im Grunde der Einzugsbereich eines Theaters, eines Orchesters rund 30 Kilometer beträgt. Also länger als 30 Kilometer, also eine halbe bis eine Dreiviertelstunde, ist es eigentlich eher selten, dass man zum Konzertbesuch fährt – Ausnahmen vielleicht die großen Leuchttürme in Dresden, Chemnitz oder in Leipzig. Aber grundsätzlich es gibt es also einen 30-Kilometer-Radius, das ist das eine. Und das andere: Es gibt eine aktuelle Studie des Konzerthauses Dortmund, die nachgewiesen hat mit dem Fraunhofer-Institut, dass beim Tragen von Mund-Nasen-Schutz und Einhalten der sonstigen Sicherheitsbestimmungen – also Abstandsregelungen und Hygieneregelungen – dass dann bis zu 50 Prozent eines Konzertsaales gefahrlos besetzt werden kann. Und ich glaube, diese Parameter sind ganz wichtig für die Öffnungsstrategien.

Kurzarbeit ist ein befristetes Instrument. Das hilft jetzt im Jahr 2021 vielleicht noch bis zum Sommer. Aber die Frage ist, was passiert in den öffentlichen Haushalten in den Folgejahren also 2022, 2023, 2024. Und da gibt es schon erste Anzeichen, beispielsweise in Jena, aber auch in anderen Kommunen, wo diskutiert wird, man müsse den Kulturetat um die Corona-Folgen jetzt finanziell zu bewältigen, kürzen. Das halten wir für den falschen Weg.



Natürlich sind die Kommunen betroffen. Aber wir glauben, das ist hier letztlich in den Folgejahren auch ein Bundesprogramm geben müsste, was genau in dieser Situation eingreift und zweckgebunden den Theatern und Orchestern hilft, über die Haushaltsschwerpunkte in 2022 bis 2024 hinwegzukommen. Also keine Kürzungen, sondern eine stabile Haushaltsfinanzierung in den öffentlichen Kultureinrichtungen in den nächsten Jahren. Das ist eigentlich das Ziel.