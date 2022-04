Präsident des Deutschen Chorverbands ist Christian Wulff, Bundespräsident a. D. Bildrechte: imago images/localpic

Das Chorfest 2022 in Leipzig sei ein Highlight im "Jahr der Chöre 2022", so Christian Wulff. Er bezeichnete das diesjährige Chorfest außerdem als wichtiges Zeichen für die gesamte Chorlandschaft: Singen verbinde in besonderer Art und Weise, gerade in "schrecklichen Zeiten des Krieges".



Oberbürgermeister Burkhard Jung verwies bei der Pressekonferenz auf Leipzigs aktive Chorszene und Chortradition. Leipzig sei eine Chorstadt, erklärte er, und nannte neben dem Thomanerchor, Gewandhauschor und MDR-Rundfunkchor, Ensembles wie amarcord oder Calmus als Beispiele, die beim Chorfest 2022 in Leipzig auftreten sollen. Außerdem würden noch freiwillige Helfer und Helferinnen für das Chorfest gesucht, so Jung.