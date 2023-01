Siegfried Kurz dirigiert im Orchestergraben des großen Hauses der Staatsoper Dresden. (1972-1978) Bildrechte: Das Historische Archiv DER Sächsischen Staatstheaters

1930 in Dresden geboren, begann Siegfried Kurz seine musikalische Laufbahn als Trompeter. Das Studium der Komposition absolvierte er an der Akademie für Musik und Theater in seiner Heimatstadt. 1960 begann seine große Karriere als Kapellmeister an der Sächsischen Staatsoper Dresden, er wurde Generalmusikdirektor und schließlich geschäftsführender musikalischer Oberleiter. Mit einem breit aufgestellten Repertoire dirigierte er zahlreiche Opern. Hervorzuheben ist auch sein Engagement für Opern des 20. Jahrhunderts wie "Moses und Aron" von Arnold Schönberg oder "Levins Mühle" von Udo Zimmermann.



In seinem kompositorischen Schaffen ließ er sich unter anderem von Paul Hindemith und Jazzmusik beeinflussen. So entstand sein bekanntestes Werk: Das Trompetenkonzert war zu DDR-Zeiten Unterrichtsstoff im Schulfach Musik. Später experimentierte er auch mit den Möglichkeiten der Zwölftonmusik.