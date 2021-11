Leider wurde das von der Landesregierung nicht wirklich angenommen. Im Prinzip brauchen wir in der Test-Infrastruktur auch Unterstützung, um das umzusetzen, wenn jetzt die Verschärfungen kommen. Das heißt, man könnte mit PCR-Tests diese sicheren Räume schaffen. Was haben wir noch getan? Wir haben verschiedene Aktivitäten entwickelt, überhaupt erst einmal die Unterstützung zu bekommen. Es war am Anfang der Pandemie zuerst sehr schwierig, dass Clubs die nötige finanzielle Unterstützung bekommen. Das haben wir jetzt hinbekommen: Es gibt "Neustart Kultur", es gibt entsprechende Unterstützung für die Möglichkeiten wieder anzufangen, die Gagen werden unterstützt. Das fällt aber jetzt leider alles weg, beziehungsweise liegt das nicht vor, wenn wir wieder zumachen müssen.

Schon lange wird vor dem Clubsterben gewarnt. Wie ernst ist denn die wirtschaftliche Situation jetzt?

Das grundlegende ist die fehlende Öffnungsperspektive. Wir hatten 18 Monate lang quasi keine Öffnungsperspektive. Bei möglichen Öffnungen und Erleichterungen hieß es immer, Clubs und Diskotheken müssen weiter geschlossen bleiben. Das hat natürlich dazu geführt, dass viele aus unserem Personal sich neue Jobs gesucht haben. Eine so lange Zeit mit dieser Ungewissheit zu überstehen, ist gerade für Menschen aus unserer Branche schwer. Das größte Problem, das wir im Moment haben, ist, dass uns das Personal abwandert. Einige Clubs konnten jetzt nicht öffnen, aufgrund der Tatsache, dass ihnen das Personal fehlt.

Das ist wie ein Schuss vor den Bug! Steffen Kache Clubbetreiber

Das andere Problem ist, dass wir immer wieder Konzerte und Touren verschieben müssen, weil wir deutschlandweit einen Flickenteppich haben: Wenn ein Bundesland jetzt mit den Schließungen wegfällt, dann bricht meistens eine ganze Konzerttour zusammen. Das heißt, wir werden erst wieder im Frühjahr 2022 ernsthaft mit Touren starten können. Die ganze Branche hat keine Perspektive. Wir hatten jetzt wirklich das Gefühl, jetzt geht es wieder los. Und jetzt ist das wieder weg. Das ist wie ein Schuss vor den Bug. Und das Vertrauen in die Branche, gerade von Leuten, die bei uns arbeiten wollen, schwindet immer mehr. So wird es immer schwieriger, das entsprechende Personal zu finden.

Im Laufe des im Leipziger Techno-Club Distillery durchgeführten Modellprojekts im Juni 2021 gab es keine Infektionen mit Covid 19. Bildrechte: IMAGO / Christian Grube

Wie sollte denn jetzt aus Ihrer Sicht eine Lösung aussehen? Denn dass bei den steigenden Corona-Zahlen gehandelt werden muss, steht ja sicher außer Frage.

Das ist uns auch bewusst. Man soll aber zum einen erstmal versuchen, die Zahlen genau zu betrachten: Wir reden zum einen von jungen Leuten zwischen 20 und 30, die erst vor kurzem geimpft wurden. Das heißt, die haben noch eine hohe Zahl von Antikörpern und sind noch gar nicht so infektiös. Es heißt immer wieder, dass Geimpfte gar nicht so massiv am Pandemiegeschehen teilnehmen. Und eine Maßnahme muss ja immer geeignet und angemessen sein. Und wir zweifeln ganz massiv an, dass diese Maßnahme, in Clubs wieder mit Maske und Abstand arbeiten zu müssen, überhaupt geeignet ist.

Das nächste ist ganz klar: Wir brauchen eine Impfpflicht, besonders in Sachsen für über 60-Jährige. Weil das sind ja die besonders gefährdeten Personen. Und man sollte das Thema PCR-Testungen für die Clubs ernsthaft prüfen. Ganz generell sehen wir das als großen Fehler an, die Testkapazitäten so massiv runterzufahren. Das fällt uns jetzt auf die Füße. Diese drei Möglichkeiten gibt es und wir fordern, dass diese ernsthaft geprüft werden.