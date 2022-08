Robag Wruhme wächst in Apolda auf, später zieht es ihn nach Jena. Den Ort, in dem auch die Anfänge seiner Karriere liegen. Im Kassablanca, einem soziokulturellen Zentrum in der Saale-Stadt, absolviert Gabor Schablitzki seinen Zivildienst und wird Teil einer Bewegung, die in den folgenden Jahren ein maßgebliches Standbein der elektronischen Musikszene in Deutschland werden soll. Er beteiligt sich am bekannten Jenaer Label "Freude am Tanzen" und wird Mitgründer des Plattenladens Fatplastics. Ende der Neunziger werden Gabor Schablitzki und Sören Bodner als Wighnomy Brothers Resident-DJs im Kassablanca. "In dieser Zeit hat sich viel ergeben", sagt der Musiker.