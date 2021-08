Philipp Franke: Die Arena hat ein Fassungsvermögen von bis zu 12.300 Personen in der größten Konzertvariante – das ist die Stehplatzvariante. Die größte Sitzplatzvariante fasst um die 8.000 Besucher. Zunächst begrüßen wir, dass zumindest erstmal Bewegung in die Diskussion zur Durchführung von Großveranstaltungen gekommen ist. Wobei eine echte Perspektive für uns noch nicht so richtig zu erkennen ist.

Nach wie vor treffen die Landesregierungen die Vorgaben für die Schutz- und Hygienekonzepte, die Kontaktnachverfolgung, Einlass-Management, etc.. Die Bundesländer bilden keine einheitlichen Regelungen in den Verordnungen ab, sodass es immer noch nicht zu einem Harmonisierungsprozess gekommen ist. In der Regel finden bei uns klassische Tour-Veranstaltungen statt. Solche Veranstaltungen finden nicht nur in Leipzig satt, sondern in verschiedenen Städten der ganzen Bundesrepublik. Solange es keine Harmonisierung der Regelungen für Großveranstaltungen gibt, werden die Veranstalter diese Tourneen nicht wieder losschicken, so dass es für uns zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht die erhoffte Perspektive gibt.