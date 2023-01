Ein bisschen verrückt, sehr bunt, bisweilen auch schräg, dann wieder melancholisch und Indie-betont zeigen die Woods of Birnam auf "Dorian", dass auch eine ordentliche Portion Schmiss in ihnen steckt. Doch dabei bleibt es nicht. Unter der Oberfläche hält die Platte ein wahres Korallenriff bereit, das sich vielleicht erst beim zweiten oder dritten Hören so richtig entfaltet. Etwa mit dem Stück "My Own Master" – ein zentrales Element der Inszenierung und auf einem Text von Alfred Douglas beruhend. Er war bekanntlich Oscar Wildes Liebhaber, genannt "Bosie". Die leidenschaftliche Affäre führte zum Gefängnisaufenthalt. Bald darauf starb Wilde verarmt und einsam. Ein großer Stoff mit großer Herausforderung: "Für uns als Musiker war es natürlich spannend, auch neue Pfade einzugehen, die wir uns so im normalen Bandkontext nicht trauen oder vielleicht würden wir nicht damit in Berührung kommen."