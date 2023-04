Unabhängig von der Entscheidung über die große Form wird es im Juni aber ein Elbhangfest geben, sind viele Anwohner entlang der rechtselbischen Pillnitzer Landstraße überzeugt. Und sei es in der persönlich-nachbarschaftlichen Ursprungsvariante der ersten Jahre nach 1991 mit geöffneten Häusern und Gärten und kulturellen Spontandarbietungen.



Cellistin Katrin Meingast beispielsweise betreibt in Wachwitz eine kleine Kulturscheune und schwärmt vom Streichquartett im Garten, während in der Küche für unbekannte Gäste gekocht wurde. Wie erstaunlich viele Einwohner auch könnte sie die kommerziellen Volksfest-Attribute entbehren.