Uhlig erhielt die Auszeichnung am Samstag von Ministerpräsident Michael Kretschmer in Vertretung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Dresdner Staatskanzlei, Kreile hat sie bereits am Donnerstag erhalten. Neben den beiden Kunstschaffenden haben noch zehn weitere sächsische Persönlichkeiten einen Bundesverdienstorden für ihr Engagement erhalten. Darunter Hanna Kämmer, die in den 1990er-Jahren das bis dahin fast 25 Jahre lang geschlossene Heimatmuseum in Markranstädt wieder aufgebaut hat und als dessen ehrenamtliche Leiterin wirkte.