Und so verlässt das Festival auch hin und wieder die Dresdner Clublandschaft, um Veranstaltungen neben bekannten Locations wie dem objekt klein a, dem Sektor oder der Groovestation auch in Kirchen, Theatern oder Kinos stattfinden zu lassen. Oder, wie in diesem Jahr, im ehemaligen Stasi-Gefängnis in der Gedenkstätte Bautzner Straße. Das sei eine Premiere, sagt Demankowski. Im geschichtsträchtigen Stasi-Bau findet unter dem Titel "Beyond the Club" am letzten Festivaltag die Abschlussveranstaltung statt. Mit dabei sind unter anderem Umwelt aus Lyon und die in Berlin und Wien lebende Künstlerin Rosa Anschütz, die im Mai dieses Jahres ihr Album "Goldener Strom" veröffentlicht hat.