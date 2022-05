Ob beim Jazz-Konzert an der Wohnstätte für Menschen mit geistiger Behinderung in Altleuben, beim Blues, Boogie und Swing-Abend auf dem Gelände des Flughafens oder bei der Dixietram Jazzrundfahrt in der Straßenbahn: Während des Festivals verwandeln sich verschiedene Orte in ganz Dresden zur Konzertbühne. Touristen, aber auch Einheimische bekommen so die Chance, die Stadt an der Elbe musikalisch (neu) zu entdecken.



Ein besonderes Highlight ist außerdem das "Riverboat Shuffle" am 19. Mai: Musikfans können an einer abendlichen Parade der historischen Raddampfer und Salonschiffe der Sächsischen Dampfschiffahrt Richtung Pillnitz teilnehmen. An Bord führen verschiedene Bands und Solisten durch den Abend. Nach der Rückkehr der Parade schließt der Tag mit einem großen Höhenfeuerwerk des Feldschlößchens.