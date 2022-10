So musizieren internationale Festivalbands wie beispielsweise die "Spicy Advice Ragtime Band" aus Schweden, "The Sassy Swingers" aus Frankreich oder "The Fried Seven" aus den Niederlanden auf europäischem Spitzenniveau. Und im Programm des Festivals finden sich 2023 spannende junge Musiker wie der Pianist Dan Popek, Förderpreisträger des Internationalen Dixieland Festivals 2019. Popek ist Jahrgang 1996, aber auch fast alle Mitglieder der 12 internationalen Bands und Solisten gehören laut Pressemitteilung jungen Jahrgängen an.

Zu den bekannten Veranstaltungen im Kulturpalast, am Flughafen, auf den Schiffen der Sächsischen Dampfschifffahrt oder im Feldschlößchen Stammhaus, kommt erstmals – speziell für das tanzfreudige Publikum – der "Dixie Pub" mit zwei Veranstaltungen im Alten Schlachthof hinzu. Eröffnet wird die Festival-Woche mit dem Familienfest "Dixieland in Familie" im Dresdner Zoo. Daneben findet am ersten Festivaltag ebenfalls wieder "Heide-Dixieland" in der Hofewiese (Dresdner Heide) und neu: am Lugturm statt. Eine weitere Veranstaltung am Eröffnungstag ist in Planung.