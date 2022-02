In Dresden das Selbstbewusstsein entdeckt

Zunächst flüchtet sich Erik in die Musik: Mit 15 Jahren wird er am Landesmusikgymnasium in Dresden angenommen. Wegen seiner schlechten Erfahrungen an seiner alten Schule in Freital spricht er dort mit niemandem über seine sexuelle Identität. "Ich habe beschlossen, mich nur darüber zu definieren, was für ein Sänger ich bin, was für ein guter Musiker ich bin", erzählt Erik, der inzwischen zahlreiche Musikwettbewerbe in Riga, Montreux und Washington gewonnen hat.

In Dresden tritt Erik zum ersten Mal auf einer Jazz-Bühne auf und ist überwältigt von der Stimmung. "Da habe ich gemerkt, dass es das ist, was ich machen will", sagt Erik. "Das hat mir Selbstbewusstsein gegeben und Spaß gemacht." In Dresden lernt Erik auch Silke Krause und Lars Födisch kennen, mit denen er sein erstes Album aufnimmt. Er ist begeistert davon, seine eigene Musik erstmals auf einer CD zu hören.

"Musik hat mein Leben gerettet" – davon ist der Jazz-Musiker Erik Leuthäuser überzeugt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Jazz-Studium in Berlin

Ende 2015 geht Erik nach Berlin, um Jazz-Gesang und -Komposition zu studieren. Zusammen mit seinem langjährigen Freund bezieht er eine Wohnung am Nollendorfplatz, dem queeren Epizentrum der Hauptstadt. Sein neues Leben ist wie ein Befreiungsschlag von seiner Jugend in Freital. In Berlin taucht er tief in die Club- und Drogenszene ein.