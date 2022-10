Der Name DePhazz steht als Abkürzung für "Destination Future Jazz". Die Band tritt am 2. November bei den Jazztagen Dresden auf.

Der Name DePhazz steht als Abkürzung für "Destination Future Jazz". Die Band tritt am 2. November bei den Jazztagen Dresden auf. Bildrechte: dpa

In 25 Jahren Bandgeschichte kommt Einiges zusammen – und so kann man für diesen Abend das Beste erwarten. Die Heidelberger Musiker um den Soundingenieur und Sample-Architekten Pit Baumgärtner kriegen den schwierigen Spagat zwischen Loungemusik zum Abhängen und stimulierenden Moves auf höchstem Niveau locker hin. Und Pat Appleton muss man einfach singen hören und sehen.

Eine wilde Mischung aus Filmmusik-Riffs, bratzigem E-Gitarrensound und coolem Soul-Jazz von Sängerin Maja Mannila bringen die jungen finnischen Musiker auf die Bühne der Ostra Studios. Es musizieren Iiro Rantala am Klavier, Johannes Granroth am E-Bass und Severi Sorjonen am Schlagzeug. Weil sie sich selbst und ihre Musik nicht allzu ernstnehmen, ist immer eine gute Portion Humor dabei.